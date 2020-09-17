В Югре продлили режим самоизоляции для хронических больных и беременных женщин

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о продлении в регионе режима ограничений до 4 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Под запретом работа детских игровых комнат, в том числе, и находящихся на территории торговых центров, развлекательных заведений, кроме кинотеатров, а также кальянных. Также продлена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

