17 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз, (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области два "мусорных" регоператора могут приостановить работу

Девять операторов по обращению с отходами в пяти регионах, в том числе в Челябинской области, рискуют приостановить работу, сообщает РБК со ссылкой на представителя Российского экологического оператора (РЭО).

В частности, приостановить работу могут две компании из Челябинской области – "Спецсервис" и "Центр коммунального сервиса". Существуют риски приостановки деятельности и у компаний из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), Вологодской области ("Аквалайн" и "Чистый след"), Башкирии ("Экология Т") и Чувашии ("МВК Экоцентр").

Как ранее сообщало Накануне.RU, южноуральские регоператоры по обращению с ТКО получат субсидии на обеспечение затрат, возникших в результате неблагоприятной ситуации из-за коронавируса На эти цели выделено 213 млн рублей. По словам замминистра экологии Виталия Безрукова, эта мера направлена на обеспечение непрерывной работы по обращению с ТКО в регионе.

Напомним, "ЦКС" является регоератором ТКО в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах, "Спецсервис" обслуживает Кыштымский кластер.

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В Челябинской области два "мусорных" регоператора могут приостановить работу

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Теги: ЦКС, Спецсервис, регоператор, ТКО, мусор,



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