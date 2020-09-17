Замгубернатора Вологодской области проинспектировал реконструкцию очистных сооружений водозабора города Сокол

Заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов проинспектировал реконструкцию очистных сооружений водозабора города Сокол. Объект был сдан в 1975 году и с тех пор не ремонтировался. Сейчас работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология" регионального проекта "Чистая вода". За два года планируется провести полную капитальную реконструкцию на насосных станциях первого и второго подъема.

Уже выполнены общестроительные работы, благоустройство территории. Ведутся подготовительные работы по замене участков труб. В здании реагентного хозяйства ремонтируют кровлю. В здании фильтрации выполнен монтаж системы вентиляции. Идут работы по демонтажу покрытия полов в лабораториях, внутренние отделочные работы.

"Сегодня готовность объекта составляет 12%. Основное технологическое оборудование приходит в октябре-ноябре. К этому времени будут завершены основные общестроительные работы. График их производства и освоения финансирования в этом году выполним в полном объеме, - рассказал Антон Стрижов. - Цель одна – повысить качество питьевой воды для населения Сокола и прилегающих к нему населенных пунктов. К сожалению, на территории Вологодской области качество исходной воды не соответствует существующим требованиям и нормативам. Поэтому губернатором области в 2016 году было принято важнейшее решение о начале работ по улучшению качества водоснабжения в регионе. Была подготовлена региональная программа, а в 2019 году стартовал национальный проект "Экология", который является для нас большим подспорьем, поскольку стоимость только этого проекта сегодня составляет 380 млн. рублей. Без поддержки федерации осуществить реконструкцию было бы очень сложно".

В Сокольском районе в региональной программе "Чистая вода" нацпроекта "Экология" принимают участие объекты городов Сокол и Кадников.

"По объектам водоснабжения в Кадникове завершается разработка проектно-сметной документации, в 2021-2022 годах все работы по улучшению качества питьевой воды будут в этом городском поселении реализованы, - рассказал руководитель администрации Сокольского района Сергей Рябинин. - В Соколе программа модернизации действует с этого года. Решения по улучшению качества питьевой воды приняты на Градостроительном совете при губернаторе области Олеге Кувшинникове. Население получит качественную питьевую воду, что, прежде всего, благоприятно скажется на здоровье сокольчан".

До 2024 года на Вологодчине, благодаря нацпроекту "Экология" и региональному проекту "Чистая вода", будет реализовано 45 мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, строительству объектов очистки воды и централизованных систем водоснабжения. На это предусмотрено свыше 5,5 млрд. рублей.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Экология реализуются четыре объекта: два в Соколе и по одному в Чагоде и Шексне. На следующий год готовится заявка в Минстрой РФ, в которую планируют внести мероприятия по строительству и модернизации шести объектов питьевого водоснабжения.

Сегодня питьевая вода полностью соответствует всем требованиям в Череповце, где полностью завершена модернизация систем водоочистки, а также в Кириллове, где, благодаря региональной программе выполнена модернизация. В Великом Устюге 90% населения обеспечены качественной питьевой водой. В ряде других населенных пунктах, прежде всего районных центрах, мероприятия запланированы или ведутся.

Заместитель губернатора Антон Стрижов также проинспектировал, как проходят работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Он пообщался с жильцами дома на ул. Советской, 58. Дом ремонтируется второй год. В прошлом была заменена кровля, в текущем ведутся ремонт и утепление фасадов, масштабные работы по замене балконных плит.

"В этом году в регионе по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов запланирован ремонт 206 домов. Сегодня более 70% работ завершены: в 138 домах уже приняты, часть - в стадии приемки, - рассказал Антон Стрижов. – Помимо капитального ремонта домов ежегодно мы выполняем благоустройство территорий в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Сегодня администрация Сокольского района проинформировала, что двор дома на ул. Советская, 58 и два прилегающих двора будут включены в федеральный и региональный проекты".

Как рассказал директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Игорь Михельсон, всего в 2020 году в Соколе запланирован капремонту 10 домов. В них меняют кровли, а в одном выполняют капитальный ремонт фасада. Большая часть работ уже выполнена.