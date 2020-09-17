В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении сына Лукашенко

В секретариате гимназии при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова ответили на сообщения о переводе Николая Лукашенко, младшего сына президента Белоруссии.

Там заявили, что он у них не учится. "Нет, это не правда, ничего подобного", - ответили РИА Новости в секретариате.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Николай Лукашенко будет учиться в гимназии при МГУ под чужой фамилией. Якобы лицей при Белорусском государственном университете, где сын белорусского лидера учился ранее, осудил ситуацию вокруг протестов в стране. Службы Лукашенко решили, что сыну главы государства будет некомфортно там учиться.

Напомним, в конце августа 15-летний сын Александра Лукашенко Николай стал героем мемов, юношу обсуждали в сети едва ли не больше, чем его отца.

Это произошло благодаря кадрам, которые распространила пресс-служба белорусского президента. Сначала это были кадры из вертолета главы государства: на них предположительно Николай обсуждает с Лукашенко-старшим отсутствие митингующих у президентской резиденции, а потом в каске и разгрузке готовится "десантироваться" у Дворца независимости. Затем в соцсетях и СМИ появился кадр с совещания у президента. Вероятно, совещание проходило в видеоформате, поэтому в кадре появились только секретарь президента и его сын, сидящий за пустым столом в бронежилете и с автоматом перед собой.