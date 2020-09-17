В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении сына Лукашенко

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Николай Лукашенко (2020) | Фото: instagram.com/lukashenko_nikolay

В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении сына Лукашенко

В секретариате гимназии при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова ответили на сообщения о переводе Николая Лукашенко, младшего сына президента Белоруссии.

Там заявили, что он у них не учится. "Нет, это не правда, ничего подобного", - ответили РИА Новости в секретариате.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Николай Лукашенко будет учиться в гимназии при МГУ под чужой фамилией. Якобы лицей при Белорусском государственном университете, где сын белорусского лидера учился ранее, осудил ситуацию вокруг протестов в стране. Службы Лукашенко решили, что сыну главы государства будет некомфортно там учиться.

Напомним, в конце августа 15-летний сын Александра Лукашенко Николай стал героем мемов, юношу обсуждали в сети едва ли не больше, чем его отца.

Это произошло благодаря кадрам, которые распространила пресс-служба белорусского президента. Сначала это были кадры из вертолета главы государства: на них предположительно Николай обсуждает с Лукашенко-старшим отсутствие митингующих у президентской резиденции, а потом в каске и разгрузке готовится "десантироваться" у Дворца независимости. Затем в соцсетях и СМИ появился кадр с совещания у президента. Вероятно, совещание проходило в видеоформате, поэтому в кадре появились только секретарь президента и его сын, сидящий за пустым столом в бронежилете и с автоматом перед собой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении сына Лукашенко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: николай лукашенко, гимназия при мгу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети