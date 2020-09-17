Медики екатеринбургской ГКБ №40 "взбунтовались" из-за проблем с коронавирусными выплатами

Сотрудники нейрохирургического корпуса городской больницы №40 в Екатеринбурге остались без стимулирующих премий за борьбу с коронавирусной инфекцией за два месяца. Сообщение об этом они направили депутату Госдумы Андрею Альшевских, который и поделился ситуацией у себя на странице в facebook.

"Тут и там появляются сообщения о невыплатах стимулирующих премий за борьбу с коронавирусом. Еще не до конца разрешилась ситуация в Екатеринбурге с водителями "скорой помощи" из ООО "Феникс-Логистика", как "взбунтовался" нейрохирургический корпус горбольницы №40", - написал в соцсетях депутат.

По его словам, медики боятся, что их могут уволить, потому письмо с обращением было направлено анонимно.

Как оказалось, в июне отделение было перепрофилировано для госпитализации зараженных COVID-19 и вернулось к профильному лечению только 5 августа. При этом в нейрохирургии по-прежнему долечивались пациенты с подтвержденным диагнозом. Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, сотрудники отделения получили стимулирующие выплаты только за один месяц (июль), вместо трех. Альшевских обратился в ГКБ №40, федеральный и областной минздрав. Также он планирует привлечь к делу прокуратуру Свердловской области.

"Прекрасно понимаю оправданные возмущения медколлектива. С пандемией они столкнулись фактически с самого начала лета. Подвергали опасности свое здоровье, родных и близких. Президент страны ясно дал понять – следить за каждым нарушением прав медиков", - заявил депутат.