Прокурор попросил пожизненный срок для "уктусского стрелка"

В Свердловском областном суде продолжается процесс по делу 35-летнего Алексея Александрова. Мужчину обвиняют в дерзком убийстве двух девушек на Уктусе в конце августа 2018 года. Сегодня в суде выступил государственный обвинитель. Как сообщили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, представитель ведомства запросил пожизненный срок для подсудимого.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Судебные прения продолжаются выступлением стороны защиты", - отметили в надзорной инстанции.

Отметим, что мужчину обвиняют в том, что в августе 2018 года на склоне горы Уктус он трижды выстрелил из винтовки в 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову. После того как он увидел, что одна из девушек подает признаки жизни, подсудимый выстрелил в нее еще два раза.