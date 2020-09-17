В Минпросвещения заверили, что никаких оснований для перевода школ на "дистанционку" нет

Доля закрытых из-за коронавируса школ в России исчисляется десятыми долями процента, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что никаких вспышек и массовых заболеваний в образовательных учреждениях страны не наблюдается, есть только единичные случаи, передает ТАСС.

По словам министра, на сегодняшний день все школы, дошкольные учреждения, учреждения среднего профессионального образования открыты. Оснований для того, чтобы переводить школы на дистанционное обучение, пока нет, добавил Кравцов.

Напомним, в первую учебную неделю первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко сообщил, что несколько школ вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Речь идет об учреждениях в Забайкалье и Свердловской области.

15 сентября сообщалось, что по всей территории Свердловской области на карантин закрыто 368 классов. Основная часть была закрыта из-за ОРВИ и сезонного гриппа и только малая из-за COVID-19.