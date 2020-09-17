В Югре отменён приговор по делу о гибели 10 маленьких спортсменов

Ханты-Мансийский окружной суд отправил на новое рассмотрение дело о гибели на трассе 10 маленьких спортсменов, рассказал Накануне.RU защитник потерпевших Дмитрий Дядькин.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 г. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорен к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.

"Прокуратура озвучила заключение, согласно которому, дело надо вернуть надзорному ведомству. Суд согласился, объявил о возврате прокурору. Ожидаем, что вторая сторона обжалует решение. Потом его рассмотрит апелляционная инстанции, оно вступил в силу и будет реализовано. Мы предполагаем, что оно отправится в следственные органы и будет расследовано, чтобы установить вину всех, причастных к преступлению. То есть сегодня окружной суд принял заключение и отменил приговор 2018 г. ",- рассказал Дядькин.

Часть фигурантов определена, часть названа "неустановленным кругом лиц".

"Потерпевшие максимально удовлетворены тем, что их аргументы, которые они приводят два года, услышаны. Ждём существенных решений, которые определят виновных", - резюмировал адвокат.