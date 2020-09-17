17 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин посмертно наградил Орденом мужества свердловского егеря, застреленного браконьером

Андрей Киргинцев, убитый браконьером из Таборов в ноябре прошлого года, указом президента РФ Владимира Путина ​​​​​награжден Орденом мужества посмертно. Информация об этом опубликована на официальном сайте департамента по охране животного мира региона.

"О награждении государственными наградами Российской Федерации" за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Киргинцев Андрей Анатольевич — государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области награжден Орденом мужества (посмертно)", - написано на сайте.

Напомним, инцидент произошел 27 ноября прошлого года в 30 км от Таборов. Егерь во время рейда на браконьеров-рыбаков вышел на охотничий домик, внутри которого и обнаружил подсудимого и свежевыловленную рыбу. После того, как егерь поинтересовался, каким образом житель села поймал рыбу, он получил в ответ выстрел, после чего, по версии органов предварительного следствия, Нихти (браконьер) накинулся с топором на помощника покойного. Помощник выжил, а егерь скончался в больнице от огнестрельной раны.

Суд признал жителя села Таборы Леонида Нихти виновным в убийстве егеря и назначил наказание в виде 22 лет реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и компенсацией морального вреда супруге погибшего в размере 1 млн руб.

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Путин посмертно наградил Орденом мужества свердловского егеря, застреленного браконьером

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Теги: орден мужества посмертно, Путин, егерь, убийство



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