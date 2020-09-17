Путин посмертно наградил Орденом мужества свердловского егеря, застреленного браконьером
Андрей Киргинцев, убитый браконьером из Таборов в ноябре прошлого года, указом президента РФ Владимира Путина награжден Орденом мужества посмертно. Информация об этом опубликована на официальном сайте департамента по охране животного мира региона.
"О награждении государственными наградами Российской Федерации" за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Киргинцев Андрей Анатольевич — государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области награжден Орденом мужества (посмертно)", - написано на сайте.
Напомним, инцидент произошел 27 ноября прошлого года в 30 км от Таборов. Егерь во время рейда на браконьеров-рыбаков вышел на охотничий домик, внутри которого и обнаружил подсудимого и свежевыловленную рыбу. После того, как егерь поинтересовался, каким образом житель села поймал рыбу, он получил в ответ выстрел, после чего, по версии органов предварительного следствия, Нихти (браконьер) накинулся с топором на помощника покойного. Помощник выжил, а егерь скончался в больнице от огнестрельной раны.
Суд признал жителя села Таборы Леонида Нихти виновным в убийстве егеря и назначил наказание в виде 22 лет реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и компенсацией морального вреда супруге погибшего в размере 1 млн руб.