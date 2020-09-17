На Южном Урале в шахте погиб рабочий

В Сатке в шахте промышленного предприятия погиб рабочий. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 16 сентября. Тело машиниста погрузочно-доставочной машины было обнаружено в шахте. По предварительной информации, мужчина управлял погрузочно-доставочной машиной. В результате ее опрокидывания он получил смертельные травмы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.