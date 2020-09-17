Депутаты Муравленко одобрили отставку главы муниципалитета Александра Подороги

Депутаты Муравленко приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Александра Подороги.

В настоящий момент исполняющим обязанности главы Муравленко назначен первый заместитель главы Андрей Лукьянов. Конкурсная комиссия по отбору нового главы начнет работу 21 сентября. Планируется, что нового главу изберут в середине октября.

"Буду заместителем губернатора Дмитрия Артюхова. На данный момент утверждён по направлению строительства. Далее глава региона примет решение", - сказал ранее Подорога корреспонденту Накануне.RU.

Напомним, в 2012 г. Подорога стал сити-менеджером города, в 2015 г. – полновластным главой Муравленко.