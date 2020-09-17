Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ опубликован на портале правовой информации.

Орден присвоен Медведеву с формулировкой "за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, 15 января текущего года правительство Медведева ушло в отставку. 30 января Совет Федерации единогласно одобрил создание поста заместителя председателя Совета безопасности России, на который уже был назначен экс-премьер-министр. До этого такое же решение приняла Госдума.