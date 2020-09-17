17 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Одиночный пикет против закрытия больницы в посёлке Восточный (2020) | Фото: vk.com/Екатерина Лаптева

Полицейские допрашивают детей из Восточного, пикетировавших против закрытия единственной в поселке больницы

Сотрудники региональной полиции принялись допрашивать подростков из п. Восточный (Свердловская область), которые вышли на одиночный пикет против закрытия единственной в поселке больницы. Родителям самих школьников правоохранители вменяют штрафы за организацию несанкционированного мероприятия и угрожают лишением родительских прав. Об этом Накануне.RU рассказала мама одного из протестующих.

По ее словам, ситуация с больницей тянется с 2017 г. Медучреждение находится в предаварийном состоянии: у здания протекает крыша, однако вот уже три года власти муниципалитета игнорируют проблему, а вместо ремонта намереваются снести единственную больницу в поселке.

Одиночный пикет против закрытия больницы в посёлке Восточный(2020)|Фото: vk.com/Екатерина ЛаптеваОдиночный пикет против закрытия больницы в посёлке Восточный(2020)|Фото: vk.com/Екатерина Лаптева

"Несмотря на решения суда и требования прокуратуры отремонтировать здание, чиновники здравоохранения уже на протяжении трех лет упорно ничего не предпринимают для спасения больницы. Наоборот, здание пытались признать аварийным и закрыть больницу", - сообщает один из родителей.

На помощь жителям поселка пришли дети от 14 до 17 лет, которые сначала записали видеообращение с призывом отремонтировать медучреждение, а после вышли на одиночные пикеты к стенам больницы. После этого полиция приехала к родителям подростков, которых обвинили в организации несанкционированного митинга, а детей начали пугать постановкой на учет.

Одиночный пикет против закрытия больницы в посёлке Восточный(2020)|Фото: vk.com/Екатерина ЛаптеваОдиночный пикет против закрытия больницы в посёлке Восточный(2020)|Фото: vk.com/Екатерина Лаптева

Школьники на этом не остановились и записали еще одно видеообращение, в котором рассказали о ситуации и обратились к Уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой взять детей из Восточного под защиту и не допустить безосновательного преследования детей и их родителей.

"Мы требуем от полиции оставить в покое детей поселка Восточный и их родителей", - прокомментировал ситуацию руководитель отделения "Гражданского патруля" в Свердловской области Роман Тихонов.

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Полицейские допрашивают детей из Восточного, пикетировавших против закрытия единственной в поселке больницы

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Теги: одиночный пикет, закрытие больницы, п. Восточный, подростки, полиция, допрос, обращение



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