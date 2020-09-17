Бывшего президента Союза биатлонистов России задержали по делу о растрате

Задержан директор Центра спортивной подготовки сборной России, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

По данным "МК", в отношении него возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Сумма ущерба оценивается в 14,45 млн рублей.

По версии следствия, с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы в Центре спортивной подготовки сборной России были назначены шесть человек, еще один - на должность спортсмена-инструктора сборной по лыжным гонкам. При этом фактически они не работали на своих постах, но зарплату получали.

67-летний Кравцов - заслуженный тренер России, среди его учеников – известная лыжница Лариса Лазутина.

С 2014 по 2018 год Кравцов возглавлял Союз биатлонистов России, а также был руководителем российской делегации на Олимпиаде в Сочи.