Завершено расследование дела экс-начальника управления капстроительства Челябинска

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, уголовное дело в отношении Тефтелева выделено в отдельное производство. Он заключил досудебное соглашение. Центральный районный суд назначил на 22 сентября первое заседание по уголовному делу в отношении Тефтелева.