17 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Донбасс, Украина, ВСУ, войска (2017) | Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

ДНР: Украина отказалась от дополнительных мер контроля режима прекращения огня

На видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Украина отказалась от координационного механизма дополнительных мер контроля перемирия, согласованных в конце июля. Об этом заявил МИД ДНР.

ДНР предлагала совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции. Но политические мотивы для Киева оказались важнее.

"Украина дезавуировала договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ без какого бы то ни было механизма контроля исполнения", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября Украина сорвала согласованную совместную с ДНР инспекцию в районе поселка Шумы под Горловкой, где украинские войска укрепили свои позиции в нарушение июльских договоренностей. ДНР назвала выходку Киева спланированной пиар-акцией. Договоренности предусматривали создание специального механизма по совместному реагированию на нарушения и то, что открывать ответный огонь можно только в случае безуспешной попытки использовать этот координационный механизм. То есть отказ Украины от его создания формально не является отказом от "перемирия", но облегчает открытие огня.

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ДНР: Украина отказалась от дополнительных мер контроля режима прекращения огня

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР



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