Уголовное дело депутата Госдумы Белоусова по обвинению в получении взятки поступило в суд

Уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргариты Бутаковой поступило в Челябинский областной суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

"На момент поступления уголовное дело содержит 122 тома", - рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд руб.