ФБК заявил, что бутылка со следами "Новичка" была из номера отеля в Томске

Соратники Алексея Навального заявляют, что бутылка, на которой были якобы обнаружены следы яда "Новичок", была взята из номера в томской гостинице, где останавливался блогер.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что забрали эту бутылку из номера лично, а спустя две недели немецкая лаборатория обнаружила на ней следы "Новичка".

Как сообщается в аккаунте Навального в Instagram, сотрудники ФБК сразу после госпитализации своего лидера вызвали адвоката, поднялись в номер, в котором проживал оппозиционер, и начали описывать и упаковывать все, что нашли.

Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября, сейчас он находится в берлинской клинике "Шарите", куда он был направлен из омской больницы. Германия утверждает, что его отравили ядом из группы "Новичок". Российские врачи это отрицают, а власти просят немецкую сторону предоставить анализы политика.

Ранее постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Навальным. В заявлении отмечается, что в версии о его отравлении имеется много несостыковок. К примеру, в ЕС до сих пор не дали какого либо обоснования предполагаемого решения отравить Навального, а затем отпустить на лечение в ФРГ.