Отряд ОМОНа скрутил около 40 посетителей кафе на Среднем Урале

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
ОМОН (2020) | Фото: Накануне.RU

Отряд ОМОНа скрутил около 40 посетителей кафе на Среднем Урале

В это воскресенье в кафе "Привал" вблизи поселка Белоярский ворвались сотрудники ОМОН и СОБР. Около 40 отдыхающих мужчин "скрутили", поместили в "ГАЗели" и увезли в отделение полиции, где задержанные пробыли до утра.

Эту информацию подтвердил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, представители МВД принимали участие в совместном профилактическом мероприятии, основной целью которого являлась стабилизация оперативной обстановки в муниципальном образовании.

Силовикам якобы кто-то сообщил о вероятном факте нарушения общественного порядка в кафе, в связи с чем в дежурную часть полиции доставлялись те, кто мог быть причастен к возможным нарушениям правопорядка.

"Сыщики установили личности этих лиц, провели необходимую профилактическую работу, после чего они самостоятельно покинули территориальное УВД. В ходе профилактического мероприятия сыщики обнаружили и изъяли наркотическое вещество, по данному факту в настоящее время возбуждено административное производство", - сообщил Горелых.

При этом сами посетители и свидетели произошедшего утверждают, что просто отдыхали, в то время как в кафе ворвались сотрудники Росгвардии и "положили всех на пол". Очевидцы предполагают, что информацию о "возможных правонарушениях" правоохранителям сообщил бывший сотрудник ОМОН, который весь вечер в состоянии алкогольного опьянения приставал к отдыхающим и нарывался на конфликт. Впоследствии сотрудники заведения выставили мужчину за дверь, после чего тот пообещал кому-то "позвонить и разобраться".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отряд ОМОНа скрутил около 40 посетителей кафе на Среднем Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кафе "Привал", ОМОН, посетители, задержание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети