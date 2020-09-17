Отряд ОМОНа скрутил около 40 посетителей кафе на Среднем Урале

В это воскресенье в кафе "Привал" вблизи поселка Белоярский ворвались сотрудники ОМОН и СОБР. Около 40 отдыхающих мужчин "скрутили", поместили в "ГАЗели" и увезли в отделение полиции, где задержанные пробыли до утра.

Эту информацию подтвердил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, представители МВД принимали участие в совместном профилактическом мероприятии, основной целью которого являлась стабилизация оперативной обстановки в муниципальном образовании.

Силовикам якобы кто-то сообщил о вероятном факте нарушения общественного порядка в кафе, в связи с чем в дежурную часть полиции доставлялись те, кто мог быть причастен к возможным нарушениям правопорядка.

"Сыщики установили личности этих лиц, провели необходимую профилактическую работу, после чего они самостоятельно покинули территориальное УВД. В ходе профилактического мероприятия сыщики обнаружили и изъяли наркотическое вещество, по данному факту в настоящее время возбуждено административное производство", - сообщил Горелых.

При этом сами посетители и свидетели произошедшего утверждают, что просто отдыхали, в то время как в кафе ворвались сотрудники Росгвардии и "положили всех на пол". Очевидцы предполагают, что информацию о "возможных правонарушениях" правоохранителям сообщил бывший сотрудник ОМОН, который весь вечер в состоянии алкогольного опьянения приставал к отдыхающим и нарывался на конфликт. Впоследствии сотрудники заведения выставили мужчину за дверь, после чего тот пообещал кому-то "позвонить и разобраться".