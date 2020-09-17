В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. За контактными установлено медицинское наблюдение.

В классах установлены по одному случаю заноса новой коронавирусной инфекции из семейных очагов.

На сегодняшний день в Пермском крае приостановлен образовательный процесс в 59 классах 35 образовательных учреждений, сообщила в своем Instagram глава регионального минздрава Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU .

В Пермском крае растет число классов, ушедших на "дистанционку"





