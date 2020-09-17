В Пермском крае растет число классов, ушедших на "дистанционку"
На сегодняшний день в Пермском крае приостановлен образовательный процесс в 59 классах 35 образовательных учреждений, сообщила в своем Instagram глава регионального минздрава Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU.
В классах установлены по одному случаю заноса новой коронавирусной инфекции из семейных очагов.
Дистанционно образовательные программы осваивают школьники из Перми, Соликамска, Березников, Кудымкара, Юсьвы, Барды, Чайковского, Кунгура, Чердынского городского округа, Октябрьского городского округа.
В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. За контактными установлено медицинское наблюдение.