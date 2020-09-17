Минэкологии будет обжаловать решение суда, отменившего постановление ЗСО об изменении границ челябинского городского бора

Министерство экологии будет настаивать на обжаловании решения второго апелляционного суда, признавшего недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора.

"После детального знакомства с мотивировочной частью решения суда министерство начнёт готовить соответствующие документы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что этим решением в границы городского бора было включено почти 60 гектаров земли от урочища Монахи до поселка Мелькомбинат и исключен участок площадью 4,2 га под строительство корпуса детской больницы.

Напомним, 20 мая Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требовал отменить постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

Экоактивисты обжаловали решение областного суда. Истцы просили признать постановление ЗСО в части изъятия территории памятника природы площадью 4,2321 га недействующим и противоречащим действующему законодательству.

16 сентября судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, отменила решение суда первой инстанции в указанной части и признала постановление ЗСО об утверждении границ Челябинского городского бора и его охранной зоны недействующим со дня его принятия.