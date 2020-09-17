В России за сутки выявлено еще 5 762 случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 762 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

В Москве зафиксировано 730 случаев СOVID-19, в Петербурге – 211 заболевших, в Московской области - 177, в Ростовской области - 171, в Нижегородской области – 166.

Всего в стране на сегодняшний день - 1 085 281 заболевший. За сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 19 061 человек.

Из больниц выписано 5 754 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 895 868 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой эпидемии коронавируса. О необходимости таких шагов организация намерена заявить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Организации Объединенных Наций, в свою очередь, считают, что ситуация с коронавирусом COVID-19 выходит из-под контроля и вакцина не устранит угрозу пандемии.