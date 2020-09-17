Ургант высмеял выборы в тюменском посёлке, где коммунист победил с результатом в шесть голосов

Шоумен Иван Ургант высмеял победу кандидата от КПРФ на выборах в тюменском посёлке Московский, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В Тюменской области кандидат в депутаты посёлка Московский Владимир Игнатов выиграл выборы с результатом в шесть голосов. Всего на участки должны были прийти 565 избирателей. Голосовали же 22 человека. Два бюллетеня испортили, два кандидата получили по четыре голоса, два – по шесть. Но Игнатов выиграл, потому что зарегистрировался раньше. Работает старинная тюменская поговорка: "Кто раньше встаёт, тому Бог мандат подаёт"", - сказал Ургант.

В региональном отделении КПРФ агентству сообщили, что 13 сентября в думу расположенного в Тюменском районе посёлка избрано 12 депутатов. Курьёзный случай произошёл на избирательном округе №6, где победу одержал представитель КПРФ Владимир Игнатов, набравший шесть голосов. Представитель "Единой России" Рузиля Саитова набрала столько же голосов, но, благодаря тому, что коммунист кандидатом был зарегистрирован раньше, победа досталось ему.

Явка по данному округу составила 3,9%. Из 565 избирателей на выборы в день голосования пришло 18 человек, ещё четверо проголосовали досрочно. По четыре голоса получили представители ЛДПР и "Справедливой России" Егор Козлов и Оксана Миколенко, два избирателя испортили свои бюллетени.

"Причин того, почему избиратели данного округа предпочли в день голосования отсидеться дома, может быть несколько. Это и недоверие людей, как к избирательной системе, так и к местным органам власти, неудобная дата для голосования (второе воскресенье сентября многие посвящают уборке урожая), и недостаточная активность самих кандидатов. В любом случае, после отмены в 2006 г. порога явки, выборы состоятся, если на них придёт даже один избиратель", - уточнили в обкоме.

Напомним, это уже второй за последнее время случай обращения Урганта к тюменской повестке. Ранее он высмеял "захват заложников" в ишимской школе.