На Среднем Урале зафиксировано 12 смертей от COVID-19

На территории Свердловской области снова возросло количество летальных исходов от коронавиурсной инфекции. Накануне статистика по смертности от коронавируса выросла еще на 12 пунктов, что подводит регион к цифре в 549 человек.

Помимо этого, за последние сутки было зарегистрировано еще 126 случаев заражения, 55 из которых находятся в Екатеринбурге. Остальные являются жителями Арамильского городского округа, Артемовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, из 27 тыс. 425 зафиксированных covid-случаев, 20 тыс. 965 уже излечились от инфекции, включая и 63, которые были выписаны из местных лечебных учреждений накануне.

Из всех зараженных, 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии: 76 сейчас в реанимации, а 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 371 человека оценивается как средняя степень тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.