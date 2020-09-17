17 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

В Красноярске задержали директора частной клиники, где при пожаре погибли четверо

В Красноярске задержан директор частной наркологической клиники, где при пожаре погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Огонь вспыхнул минувшей ночью. В ведомстве отметили, что количество пострадавших устанавливается. Ранее поступала информация, что пострадали шесть человек, четверо из них погибли, еще 16 человек спасены.

По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно. Установить личности погибших из-за термических повреждений невозможно без проведения геномных экспертиз, сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем и неисправности электрооборудования.

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В Красноярске задержали директора частной клиники, где при пожаре погибли четверо

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Теги: красноярск, клиника, пожар



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Ранее 17.09.2020 02:01 Мск Пожар в наркологической клинике в Красноярске: четверо погибших

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