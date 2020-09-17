В Красноярске задержали директора частной клиники, где при пожаре погибли четверо

В Красноярске задержан директор частной наркологической клиники, где при пожаре погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Огонь вспыхнул минувшей ночью. В ведомстве отметили, что количество пострадавших устанавливается. Ранее поступала информация, что пострадали шесть человек, четверо из них погибли, еще 16 человек спасены.

По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно. Установить личности погибших из-за термических повреждений невозможно без проведения геномных экспертиз, сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем и неисправности электрооборудования.