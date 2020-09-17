Службы благоустройства устранили последствия непогоды в Екатеринбурге

Городские службы благоустройства Екатеринбурга успешно справились с последствиями проливных дождей, которые обрушились на уральскую столицу накануне. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

На данный момент оперативные мобильные бригады продолжают работы по прочистке ливневой канализации. Работы по прочистке "ливневки" районные службы благоустройства осуществляют в круглосуточном режиме.

Напомним, что согласно информации МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" (ВОИС), с начала года было прочищено около 60 км сетей дождевой канализации и 1,3 тыс. дождеприемных колодцев, 340 из которых были также отремонтированы.

Помимо этого, из-за капризной погоды на Среднем Урале и конкретно в Екатеринбурге в этом году, по поручению главы города Александра Высокинского коммунальщики держат ситуацию с очисткой сетей дождевой канализации на особом контроле, усилив мониторинг в условиях непогоды. В городе также организовано дежурство мобильных аварийных бригад, использующих в экстренных случаях гидравлические и вакуумные машины.