В Прикамье медицинский университет частично переходит на "дистанционку"

Пермский государственный медицинский университет имени Е. А. Вагнера частично переводит студентов на дистанционный режим обучения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учебного заведения.

На дистанционное обучение переходят студенты с первого по пятый курс лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, с первого по четвертый курс стоматологического факультета, первого и второго курсов медико-фармацевтического училища.

"Остаются на смешанном обучении (очный или дистанционный формат с учетом эпидемической обстановки на кафедре) обучающиеся: выпускных курсов - шестого курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, пятого курса стоматологического факультета, третьего курса медико-фармацевтического училища, всех курсов факультета клинической психологии и высшего сестринского образования, ординаторы, аспиранты", - пояснили в университете.

Ранее на карантин из-за ОРВИ закрылись две школы: средняя школа в Юсьве и Чайковская гимназия с углубленным изучением английского языка.