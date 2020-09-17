На Южном Урале за сутки скончались пять человек с коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 80 случаев COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За сутки коронавирусом заразились еще семь школьников. Один класс зыкрыт на карантин. .

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 15 тыс. 691 человека.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 900 заболевших. За сутки выписаны 68 человек, всего в регионе выздоровели 12 тыс. 198 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пять человек, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 73 и 675 лет и женщины 81, 82 и 94 лет.