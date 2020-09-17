17 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинское отделение "Единой России" возглавил Алексей Текслер

Исполняющим обязанности секретаря Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" назначен губернатор Алексей Текслер. Соответствующее решение принял генсовет партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Напомним, 13 сентября председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить региональное отделение партии. Он отметил, что за счет активной работы главы региона по продвижению ценностей "Единой России" были достигнуты хорошие результаты на выборах.

На ближайшей конференции регионального отделения Алексей Текслер будет избран секретарем.

Губернатор назвал среди задач, которые стоят перед партией, ее обновление и рост доверия к ней.

Добавим, что губернатор сменил на этом посту Владимира Мякуша, который возглавлял региональное отделение с 2005 года.

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Челябинское отделение "Единой России" возглавил Алексей Текслер

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Теги: Алексей Текслер, Единая Россия, партия, назначение,



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