По версии следствия, глава в октябре 2019 – июне 2020 г. выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 горожанам, не имеющим, согласно положению программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района", права на улучшение жилищных условий.

Главе городского поселения Белый Яр (Сургутский район) грозит срок за злоупотребление полномочиями, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В Югре глава незаконно передала 17 квартир тем, кто не имел на них права





