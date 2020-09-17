17 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Гринвич четвертая очередь торговый центр молл тц трц эскалатор (2014) | Фото:Накануне.RU

В ТЦ Екатеринбурга эскалатор зажал ногу 5-летнего ребенка

Органы регионального СКР по Верх-Исетскому району проводят доследственную проверку в одном из ТЦ Екатеринбурга, где 16 сентября эскалаторная лента зажала ногу пятилетнему мальчику.

Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга, мальчик гулял по торговому центру по ул. Белореченская вместе с мамой. Предварительно установлено, что во время движения на межэтажном эскалаторе ногу ребенка зажало механизмом. Работники ТЦ сразу же остановили эскалатор и помогли мальчику. Ребенок отделался испугом и ссадинами.

В рамках проверочных мероприятий следователями СКР устанавливаются причины, которые способствовали травмированию ребенка и какие меры были предприняты в торговом центре для обеспечения безопасности посетителей во избежание подобных инцидентов. По результатам доследственной проверки будет дана объективная правовая оценка с принятием соответствующего процессуального решения.

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В ТЦ Екатеринбурга эскалатор зажал ногу 5-летнего ребенка

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Теги: эскалатор, ребенок, травма, ТЦ, СКР, проверка



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