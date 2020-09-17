17 Сентября 2020
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Политика В России
(2004) |

В Госдуме прогнозируют табачные бунты из-за повышения акцизов на сигареты

В Госдуме раскритиковали инициативу Минфина повысить акцизы на табак.

По словам лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, это неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета, так как деньги забирают из карманов граждан. Он призвал "не провоцировать табачные бунты на ровном месте". "Из истории России и других стран хорошо известно, чем это заканчивается", - цитирует Regnum Миронова.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства поднять ставки акцизов на табак выше инфляции.

По данным РБК, речь идет о росте на 20% по сравнению с текущими ставками. Отмечается, что это будет самое большое за всю историю российской табачной отрасли повышение ставки акциза на сигареты. До сих пор планировалось, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти на 4%.

В Минфине пояснили, что "повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии".

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В Госдуме прогнозируют табачные бунты из-за повышения акцизов на сигареты

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Теги: табак, акцизы, сергей миронов, табачные бунты



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