"Россети" начали подготовку электросетевого комплекса Екатеринбурга к Всемирным студенческим играм-2023

Активная фаза подготовительных работ к мировому спортивному событию – Всемирным студенческим играм-2023, проведение которых запланировано на август 2023 года, стартовала в компании "Россети Урал". Соревнования в Екатеринбурге пройдут по 18 видам спорта. Для этого будет задействовано 42 новых и уже существующих спортивных и инфраструктурных объекта.

Энергетикам ПАО "Россети" предстоит выполнить колоссальный объем работ по обеспечению надежного электроснабжения и технологическому присоединению объектов Универсиады-2023. Крупнейшим проектом станет новая Деревня Универсиады (жилой фонд – 230 000 кв. м) в перспективном микрорайоне Новокольцовский, где разместятся спортсмены, тренеры, члены национальных федераций и олимпийских комитетов более чем из 80 стран (около 12 000 человек).

Для этого специалисты компании "Россети Урал" построят более 50 км линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ, а также выполнят реконструкцию подстанции 35 кВ "Кольцово" с организацией нового центра питания – подстанции 110 кВ "Новокольцовская" в Екатеринбурге и обеспечат технологическое присоединение объектов Деревни Универсиады суммарной мощностью более 30 МВт. Кроме этого, за период подготовки энергетики проведут работы на 700 электросетевых объектах в столице Урала и ее пригородах для надежного электроснабжения спортивного мероприятия.

Компания "Россети Урал" планирует направить порядка 1,5 млрд рублей собственных инвестиций на модернизацию электросетевого комплекса Екатеринбурга с применением цифровых технологий.

Кроме этого, Группа "Россети" создаст в столице Урала высокофункциональный центр управления электроснабжением Всемирных летних студенческих игр-2023.

Напомним, что наша страна в третий раз примет летние студенческие игры – соревнования уже проходили в Москве в 1973 году и в Казани в 2013 году. Кроме того, в 2019 году Красноярск стал столицей Всемирной зимней Универсиады.