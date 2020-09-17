Евгений Куйвашев поручил властям разобраться с длинными очередями в областных поликлиниках

В рамках проблемы с длинными очередями в областных поликлиниках, глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к профильным органам власти. По его поручению, в местных медучреждениях должен быть налажен механизм комфортного, а главное безопасного пребывания пациентов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики регионального правительства.

"Хочу обратить внимание на такой момент, как организация приема в поликлиниках пациентов с признаками ОРВИ, а также тех, кто получает справки об эпидблагополучии. В Екатеринбурге, Первоуральске, других городах области мы опять видим очереди, длительное ожидание приема, скученность людей. Это недопустимо. Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей. О принятых мерах прошу доложить в ближайшие дни", — сказал губернатор.

Напомним, что до этого с проблемой также обещал разобраться замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Одним из вариантов разрешения данной ситуации является возможность выдавать медицинские справки школьникам Екатеринбурга прямо в учебных учреждениях.