Инаугурацию перенесут? Дмитрий Махонин отправился на больничный

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Станислава Шубина.

По предварительной информации, коронавирус у главы региона не подтвержден. Проводятся дополнительные обследования.

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина должна состояться 21 сентября, в 9.30. Пока мероприятие в списке губернатора, однако в зависимости от состояния Махонина мероприятие могут перенести.