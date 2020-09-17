17 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Елена Трубицына, прививка от гриппа (2020) | Фото: ленинский.екатеринбург.рф

Совет ветеранов присоединился к прививочной кампании в Свердловской области

К прививочной кампании по вакцинации населения Свердловской области против сезонного гриппа присоединился Совет ветеранов. Прививку председателю первичных организаций и районного совета ветеранов Елене Трубицыной поставили в помещении районной администрации, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

Напомним, что все желающие могут привиться от сезонного гриппа в поликлиниках по месту жительства, ТРЦ, во время проведения фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге, а также воспользовавшись организованными в области мобильными бригадами по вакцинации.

От сезонного гриппа уже привились мэр города Александр Высокинский, глава региона Евгений Куйвашев и депутаты гордумы. Победительница конкурса "Мисс Екатеринбург" 2020 Злата Помурзина также призвала жителей Свердловской области присоединиться к вакцинации. Прививочная кампания стартовала и в СвЖД, где прививают сотрудников железной дороги и населения.

Всего Уральская столица приобрела для этих целей 780 тыс. единиц прививочного материала. По статистике от 15 сентября, в городе привито уже 308 тыс. взрослых и 46 тыс. 709 детей, на что ушло 66% "взрослой" и 39,6% "детской" вакцины. Руководитель главного COVID-госпиталя Свердловской области также рассказала, чего ждать от сезонного гриппа-2020.

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Совет ветеранов присоединился к прививочной кампании в Свердловской области

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Теги: прививка, соевт ветеранов, грипп, вакцинация



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