Россияне высказались насчет идеи захоронения Ленина

Большинство россиян (40%) уверены, что тело Владимира Ленина нужно можно скорее захоронить. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Еще 22% предлагают оставить тело вождя революции в мавзолее. 17% считают, что Ленина следует предать земле лишь тогда, когда уйдет поколение, для которого он дорог, сообщает RT.

Ранее Союз архитекторов России инициировал конкурс концепций применения Мавзолея. Организаторы считают, что с учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея.

В настоящее время конкурс закрыт. Отмечается, что он проводился на случай, если тело Ленина вынесут из усыпальницы.