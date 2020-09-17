"Он не в состоянии ответить ни на один вопрос": Адвокат "уктусского стрелка" усомнился в его психическом здоровье

Защитники уктусского стрелка Владимир Щупов и Данил Задорин пытаются запросить повторную психическую экспертизу своего подзащитного Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Как передает корреспондент Накануне.RU, по мнению адвокатов стрелка, Александров не может ответить ни на один вопрос.

35-летний Александров весь процесс ведет себя странно.

"Его водили за ручку. На мой взгляд это шизоидный тип личности. Ему поставили диагноз психическое расстройство. У него более серьезное заболевание. У него нарушены когнитивные функции. Когнитивные функции дают человеку логически мыслить", - отметил защитник Данил Задорин.

Так, стрелок даже не мог дать показания, попросив их зачитать. Он смотрит в одну точку, а на одном заседании даже уснул.

Однако прокурор заявила о том, что в повторной психиатрической экспертизе нет необходимости.

"Его осматривали восемь специалистов и они не увидели невменяемости", - отметила государственный обвинитель.

В настоящий момент судья Александр Сварцев рассматривает ходатайство.

Напомним, что Александров заявлял, что убийство совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон. Подсудимый также заявлял, что его друзьями являются говорящие котята.