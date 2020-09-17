Сергий не пустил комиссию в монастырь для инвентаризации иммущества

Бывший схиигумен Сергий, изверженный из сана и отлученный от церкви, не пустил епархиальную комиссию для проведения молебна и инвентаризации имущества Среднеуральского женского монастыря. Информацию об этом Накануне.RU сообщила глава пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Екатеринбургская епархия намерена обратиться в правоохранительные органы для решения данного вопроса.

Напомним, епархиальная комиссия 17 сентября прибыла к Среднеуральскому женскому монастырю для инвентаризации недвижимого имущества. Комиссия по выявлению не оформленных в установленном порядке объектов недвижимости на территории монастыря была создана накануне по распоряжению правящего архиерея.