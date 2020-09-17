В Польше намерены арестовать российских диспетчеров, работавших в день крушения Ту-154

Польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик, обвинения диспетчеров касаются "умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", пишет Regnum.

Напомним, Польша еще в 2017 году заявляла о доказательствах, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также "третьего лица, находившегося в башне управления полетами ".

Самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку 10 апреля 2010 года. В результате погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский. В 2017 г. новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной. В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.