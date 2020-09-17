Николай Цуканов попросил включить журналистов в группу риска для вакцинации от COVID-19

Полпред президента РФ по УрФО Николай Цуканов обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой решения вопроса о включении профессии журналиста в список группы риска. Таким образом журналисты, находящиеся в постоянном контакте с огромным количеством людей, могут стать одними из первых, кого будут прививать от COVID-19.

"Принимая во внимание важность проведения осеннее-зимней кампании по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции для всех групп населения, а также с учетом особенности работы журналистов в близком контакте с большим количеством людей, прошу Вас рассмотреть возможность решения этого вопроса", – говорится в обращении полномочного представителя, опубликованном на официальном сайте полпреда России в УрФО.

Таким образом полпред отреагировал на обращение журналистского сообщества, озвученное во время заседания Совета по информационной политике 16 сентября.