17 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Избирательная комиссия Челябинской области, Сергей Обертас (2020) | Фото: Накануне.RU

Стал известен персональный состав нового созыва южноуральского заксобрания

Избирательная комиссия Челябинской области утвердила результаты выборов депутатов Законодательного собрания региона и определила новый состав областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании члены избирательной комиссии области признали выборы состоявшимися и действительными.

В новый состав Законодательного собрания Челябинской области избрано 60 депутатов, 30 из них по единому округу, еще 30 – по одномандатным округам.

По итогам обработки 100% протоколов УИК, шесть партий преодолели 5% барьер и были допущены к распределению депутатских мандатов. "Единая Россия" набрала 42,59% голосов избирателей, за "Справедливую Россию" проголосовали 14,79%, у КПРФ – 11,86%, у ЛДПР - 11,31%, за "Партию пенсионеров" отдали голоса 5,70% избирателей, а за "Зеленую альтернативу" - 5,36%.

Законодательное собрание Челябинской области, распределение мандатов(2020)|Фото: Накануне.RU

Таким образом, по единому округу "Единая Россия" получила 15 мандатов (плюс 28 по одномандатным округам). В результате в ЗСО по спискам "ЕР" проходят: Алексей Текслер (разумеется, откажется от мандата), Владимир Мякуш, Евгения Майорова, Олег Голиков, Павел Киселев, Давид Альтман, Олег Цепкин, Евгений Андреев, Максим Романов, Дамир Утарбеков, Александр Лазарев, Юрий Карликанов, Андрей Еремин, Дмитрий Клиутин, Евгений Илле.

У "Справедливой России" пять мандатов (плюс два по одномандатным округам). В результате по списку партии в ЗСО пройдут: Валерий Гартунг, Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Александр Долгушин и Жолобов Павел.

Ранее Гартунг, который откажется от мандата ЗСО, сообщил, что в состав областного парламента от партии войдет Владимир Бекишев.

У КПРФ четыре мандата и в новый состав парламента проходят: лидер южноуральских коммунистов Игорь Егоров, депутат ЗСО Константин Куркин, Тигран Серапян, Сергей Шевченко.

Три мандата получает ЛДПР. Они переданы лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, депутату ЗСО Алексею Беседину, Евгению Реве.

Два места в областном парламенте досталось "Партии пенсионеров". Согласно региональной тройке, мандаты получают: директор клиники "Эф Эм Си" Степан Фирстов и сердечно-сосудистый хирург Владимир Владимирский.

От партии "Зеленая альтернатива" мандат получает депутат ЗСО Михаил Махов.

Теперь партиям предстоит перераспределить мандаты. В конце следующей неделе избранные кандидаты получат удостоверения депутатов ЗСО.

Кроме того, кандидаты от "Единой Россия" победили в 28 одномандатных округах: Андрей Важенин, Татьяна Кузнецова, Елена Тарасова, Михаил Похлебаев, Дмитрий Мешков, Александр Решетников, Леонид Урмашов, Олег Садовских, Евгений Субачев, Денис Сазонтов, Алексей Денисенко, Вячеслав Ершов, Игорь Свеженцев, Михаил Видгоф, Александр Шестаков, Александр Мотовилов, Вадим Ромасенко, Евгений Губанов, Дмитрий Пырсиков, Анатолий Еремин, Владимир Перезолов, Константин Струков, Владимир Павлов, Валерий Колокольцев, Вячеслав Евстигнеев, Павел Шиляев, Анатолий Брагин, Сергей Буяков.

Еще два места в областном парламенте по одномандатным округам получает "Справедливая Россия": Дмитрий Ларин и Дмитрий Сумин.

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Стал известен персональный состав нового созыва южноуральского заксобрания

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Теги: Законодательное собрание Челябинской области, выборы



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