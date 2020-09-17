17 Сентября 2020
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Общество В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

В Минздраве заявили, что вакцинация жителей России от нового коронавируса, включая медработников и педагогов, носит добровольный характер, это уже неоднократно подчеркивалось.

По словам министра Михаила Мурашко, обязательный формат ее проведения никогда не обсуждался, передает ТАСС.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в медицинском сообществе якобы назревает угроза массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.

14 сентября один из научных институтов министерства выступил с соответствующим предложением. Однако директор ЦНИИОИЗ заявила, что это не является официальной позицией института, а только лишь мнение отдельных экспертов.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на прошлой неделе.

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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

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Теги: михаил мурашко, вакцинация, медики, коронавирус



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