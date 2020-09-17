"Урал" обыграл "Волгу" на гостевом поле в Ульяновске

Футбольный клуб "Урал" на гостевом поле в Ульяновске всухую разгромил местную команду "Волга" в рамках стартовавшего группового раунда Кубка России 2020/2021.

Матч завершился со счетом 3:0. Дублем в составе "шмелей" отметился Андрей Панюков, еще один гол на счету Давида Караева.

"Волга" билась. Поле еще сухое было. Не сказал бы, что нам сегодня было легко. Но за счет класса удалось забить три. Перед игрой у нас была установка не проигрывать единоборства. Все наши парни были заряжены, хоть мы и играли с командой ПФЛ. Все боролись, бились. Мы сразу дали понять, что никакого недонастроя нет. Поэтому итог закономерный", - цитирует слова Андрея Панюкова по итогам игры пресс-служба ФК "Урал".

Добавим, что 19 сентября "Урал" встретится с "Зенитом" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнется в 18.30 на стадионе "Екатеринбург Арена".