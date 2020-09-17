В Югре дума может уйти на карантин из-за положительного теста на СOVID-19 у депутата

Из-за подтвержденного коронавируса у депутата думы Югры Рината Айсина региональный парламент может уйти на карантин. Информация об этом появилась в местных telegram-каналах.

Результат теста стал известен на следующий день после церемонии инаугурации губернатора, которая состоялась сразу же в день избрания Натальи Комаровой на пост главы региона. Всех, с кем контактировал парламентарий, сейчас проверяют на COVID-19. Сентябрьское заседание думы может пройти в режиме "онлайн".

Спикер думы Борис Хохряков в беседе с корреспондентом Накануне.RU отказался комментировать ситуацию и заявил, что дума будет работать "в штатном режиме".