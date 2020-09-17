17 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Дума ХМАО депутаты (2018) | Фото: dumahmao.ru, Владимир Андрюхин

В Югре дума может уйти на карантин из-за положительного теста на СOVID-19 у депутата

Из-за подтвержденного коронавируса у депутата думы Югры Рината Айсина региональный парламент может уйти на карантин. Информация об этом появилась в местных telegram-каналах.

Результат теста стал известен на следующий день после церемонии инаугурации губернатора, которая состоялась сразу же в день избрания Натальи Комаровой на пост главы региона. Всех, с кем контактировал парламентарий, сейчас проверяют на COVID-19. Сентябрьское заседание думы может пройти в режиме "онлайн".

Спикер думы Борис Хохряков в беседе с корреспондентом Накануне.RU отказался комментировать ситуацию и заявил, что дума будет работать "в штатном режиме".

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В Югре дума может уйти на карантин из-за положительного теста на СOVID-19 у депутата

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Теги: Ринат Айсин, коронавирус, карантин



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