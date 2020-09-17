Екатеринбургская епархия проведет инвентаризацию в Среднеуральском женском монастыре

Епархиальная комиссия 17 сентября проводит инвентаризацию недвижимого имуществ Среднеуральского женского монастыря, который удерживает лишенный сана и отлученный от церкви бывший настоятель Сергий (Романов). Комиссия по выявлению не оформленных в установленном порядке объектов недвижимости на территории монастыря была создана накануне по распоряжению правящего архиерея.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской епархии, в рамках инвентаризации экспертам предстоит проверить, используются ли постройки на территории монастыря по назначению или внутри осуществляются иные, не установленные нормами и правилами, действия, а также правила эксплуатации во исполнение требований действующего градостроительного, земельного, лесного и иного законодательства. Помимо этого, комиссия проведет проверку осуществления подключения монастырских зданий к инженерным сетям и коммуникациям (водоснабжения, водоотведения, отопления, газо- и электроснабжения).

Комиссия, в которую под руководством благочинного Монастырского церковного округа игумена Иеронима (Миронова) также вошли советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич, монахини и представители профильных епархиальных подразделений, в том числе службы технической инвентаризации составят опись и пояснительную записку с изложением ситуации и выводами.



Напомним, что вчера полпред президента в УрФО Николай Цуканов прокомментировал ситуацию со схимонахом Сергием, отметив, что она должна разрешиться внутри религиозной общины, с соблюдением законодательства РФ.

Помимо этого, 15 сентября Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции по делу схимонаха о возбуждении ненависти. 10 сентября 2020 года, схимонах Сергий (Романов), ранее изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и Церковных канонов, решением Епархиального суда отлучен от Церкви.