В Санкт-Петербурге суд признал запрещённым пост тюменского блогера Кунгурова о коронавирусе

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску прокурора, действовавшего в защиту неопределенного круга лиц, о признании информации, распространяемой в "Живом журнале", запрещённой, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов северной столицы. Речь идёт о посте тюменского блогера Алексея Кунгурова.

В рамках проверки выяснилось, что в блоге с доменным именем "kungurov.livejournal.com/262016" размещена недостоверная информация об отсутствии в больницах России средств для теста россиян на коронавирус. Доступ к сайту свободный. Ознакомиться с содержанием интернет-страниц и скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют. Суд требования административного иска удовлетворил.

Напомним, в декабре 2016 года Кунгуров получил два года колонии-поселения за "оправдание работы террористической организации". Поводом для возбуждения дела стала публикация в ЖЖ про Сирию. Дело рассматривала специально вызванная из Самары военная коллегия Приволжского военного суда. В ноябре 2019 г. он получил 15 суток ареста за свой пост в ЖЖ, который силовики посчитали экстремистским. Публикация в блоге носила название: "Допустимо ли называть русский народ говном?". В суде Кунгуров представился Владимиром Путиным.