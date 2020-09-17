17 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Европарламент (2013) | Фото:

В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента предложили заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексей Навального.

Предполагается, что мера станет ответом на инцидент с блогером, который в ЕС считают отравлением, и нежелание российских властей его расследовать, пишет Regnum.

Ранее постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Навальным. В заявлении отмечается, что в версии о его отравлении имеется много несостыковок. К примеру, в ЕС до сих пор не дали какого либо обоснования предполагаемого решения отравить Навального, а затем отпустить на лечение в ФРГ.

Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября, сейчас он находится в берлинской клинике "Шарите". Германия утверждает, что его отравили ядом из группы "Новичок". Российские врачи это отрицают, а власти просят немецкую сторону предоставить анализы политика.

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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

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Теги: ес, алексей навальный, отравление



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