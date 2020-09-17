17 Сентября 2020
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Экономика В России
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: "Ростех" потратит на создание Sukhoi SuperJet New 120 млрд рублей

К 2023 году Объединенная авиастроительная корпорация планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New.

Он станет импортозамещенной версией Sukhoi SuperJet 100. Разработка SSJ New оценивается в 120–130 млрд руб., говорит источник в руководстве "Ростеха". В эту сумму включено создание двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ New. Сегодня SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146.

У SSJ New не только будут замещены на отечественные десятки систем и компонентов, но изменится конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что у "Суперджета" может появиться "удлиненная" версия с вместительностью 115, 120, 125, 130 или даже 140 мест в одноклассной компоновке. Сейчас Sukhoi SuperJet 100 вмещает от 98 до 103 пассажиров.

Выпускать "удлиненную" версию можно будет только после того, как выйдет SSJ100 new. Эксперты и участники рынка не раз говорили, что ближнемагистральный "Суперджет" был выпущен в самой непривлекательной для рынка компоновке на сотню кресел. Рынок же заинтересован либо в "укороченной" версии на 75 кресел (и такая версия тоже может быть выпущена после выхода new), либо в "удлиненной".

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СМИ: "Ростех" потратит на создание Sukhoi SuperJet New 120 млрд рублей

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Теги: Ростех, Sukhoi SuperJet, авиация



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Ранее 22.07.2020 08:22 Мск У "Суперджета" может появиться "удлиненная" версия

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