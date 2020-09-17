Sony назвала цену PlayStation 5

Японская корпорация Sony объявила, что игровая консоль PlayStation 5 будет выпущена 12 ноября текущего года.

Ее стоимость составит $499. Версия без дисковода будет стоить $399. Сначала продажи начнутся в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, 19 ноября она выйдет в остальном мире, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что новая консоль Xbox Series X компании Microsoft поступит в продажу 10 ноября по цене от 38 до 45 тыс. руб.

Менее мощная версия Xbox Series S, которую тоже можно будет купить с 10 ноября, будет дешевле - от 23 до 27 тыс. руб.